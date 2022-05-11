Бизнесмен заявил, что решение руководства соцсети блокировать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа было ошибочным.

По словам Маска, большинство американцев негативно восприняли блокировку Трампа в Twitter. Миллиардер заявил, что он отменил бы это решение, если бы соцсеть принадлежала ему. По мнению Маска, блокировка все равно не лишила экс-президента возможности высказываться, пишет devby.io.

«Думаю, что было неверно блокировать Дональда Трампа. Полагаю, это была ошибка, потому что это оттолкнуло большую часть населения страны и в конечном итоге не привело к тому, что Дональд Трамп не имел права голоса. Я бы отменил решение о бессрочной блокировке, но Twitter пока мне не принадлежит, так что нельзя говорить о том, что это обязательно произойдёт», — заявил Маск.

Ранее Маск и совет директоров Twitter договорились о покупке соцсети на сумму в $44 миллиарда. Twitter заблокировал учетную запись Трампа после штурма Капитолия 6 января, когда сторонники Трампа собрались на митинг недалеко от Капитолия, а потом ворвались в здание.

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