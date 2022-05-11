По заявлению прокурора Гродненской области первичная организация Белорусского независимого профсоюза работников ОАО «Гродно Азот» признана экстремистской. Деятельность ее запрещена. Организация будет ликвидирована. Решение принято Гродненским областным судом, сообщает Генпрокуратура Беларуси.

«Как установлено, деятельность указанной первичной организации противоречила требованиям законодательства и была сопряжена с распространением экстремистских материалов», ‒ говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Имущество организации, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, при условии их непричастности к экстремистской деятельности, будет конфисковано.

Напомним, в конце апреля деятельность первичной организации профсоюза была приостановлена.

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