В своем вечернем обращении президент Украины подчеркнул, что Кравчук был не просто политиком и исторической личностью, а тем человеком, который умел найти мудрые слова и сказать их так, чтобы услышали все украинцы. Он всегда оставался с Украиной в сердце, пишет издание “Новое время”.

«Он всегда ценил каждую минуту жизни, и всегда находил далеко не одну минуту, чтобы помочь разобраться и дать совет. И в том числе за это я ему лично благодарен… Леонид Макарович знал, чего стоит свобода. И всем сердцем хотел для Украины мира. Я уверен, мы это реализуем. Достигнем нашей победы и нашего мира», — сказал Владимир Зеленский.

Надо отметить, что в июне 2021 года Кравчук перенес операцию на сердце и вынужденно прекратил политическую деятельность. Несколько месяцев он находился в реанимации, затем проходил длительную реабилитацию.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022-го от имени предыдущих президентов Кравчука, Кучмы и Ющенко было обнародовано заявление со словами поддержки соотечественникам.

«Все вместе мы победим. Мы выстоим. Россия заплатит за свои преступления. Слава Украине! Героям слава!» — говорилось в обращении.

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