Белорусские айтишники начали переселяться в регионы, а компании стали экономить на обучении новичков.

Портал dev.by ежегодно проводит исследование ИТ-сферы через опросы своей аудитории. Опубликован первый отчет, посвященный ИТ-демографии. С его результатами знакомит портал thinktanks.by.

Результаты показали, что почти 15% специалистов жили за пределами Минска. Такой ситуации не было никогда.

В 2020 году, в разгар пандемии, уход на удаленную работу не заставил айтишников уезжать из Минска. Столица оставалась “айтишным” моногородом Беларуси.

В 2021 году все изменилось. Возможно, IT-специалисты свыклись с работой вне офиса, и отпала необходимость обязательного проживания в Минске. Данные свидетельствуют о рекордном количестве респондентов не из Минска, а из пригорода и Минского района.

Авторы исследования подчеркивают, что это явление невозможно объяснить ростом ИТ-сектора в регионах, так как доли всех областных городов выросли равномерно.

Доля женщин в индустрии в минувшем году снизилась, хотя до этого из года в год плавно росла. Аналитики полагают, что это – один из первых результатов наступающей стагнации рынка труда и сокращений смежных специальностей.

Что касается возраста ИТ-специалистов, то их примерное количество в возрасте старше 25 лет сохраняется на одном уровне каждый год в течение последних 10 лет.

В 2021 году отрасль принимала достаточное количество новичков. Уровень опыта до 1 года имел почти каждый десятый респондент. При этом следующая категория — с опытом от года до двух — сократилась сразу на четверть.

Индикатором состояния белоруской ИТ-индустрии всегда была доля джуниоров в составе компаний. В благополучные времена она росла, а в моменты неопределённости или кризиса компании оперативно начинали сокращать программы по подготовке и внедрению новых кадров. За последние два года их в компаниях стало меньше на 30%.

«Вырисовывается ситуация, когда препятствие для полноценного вхождения в IT-индустрию — именно второй шаг: компании все чаще расставались с теми, кто не оправдал их ожиданий», – делают выводы инициаторы исследования.

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