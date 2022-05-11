Правительство Украины утвердило документ, согласно которому российские активы на территории страны переходят государственному предприятию «Национальный инвестиционный фонд».

«Все, чем владеет Россия в Украине, мы заберем и направим на усиление армии, поддержку людей и восстановление нашей страны», — написал в своем Telegram- канале глава украинского Кабмина Денис Шмыгаль.

По его словам, официальный Киев считает Россию обязанной «заплатить за все то, что она разрушила в Украине».

Глава правительства добавил, что украинские власти продолжат работу с партнерами, чтобы передавать на восстановление Украины «конфискованные за рубежом российские активы».

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