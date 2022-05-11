Картофель является одним из самых полезных для организма продуктов, хотя о нем часто думают иначе.

Последние исследования говорят, что некоторые продукты питания ошибочно считались нездоровыми. Вот некоторые из таких продуктов, которых многие боятся, хотя на самом деле они полезны для организма, сообщает Медик Форум.

Яйца. Продукт содержит холестерин, и потому часто оценивается как нездоровый. Врачи отмечают следующее:

«Если вы физически активны, регулярно занимаетесь спортом и не имеете генетической предрасположенности, вам не нужно беспокоиться об уровне холестерина из-за питания. Рацион отвечает только за 25 процентов имеющегося в организме холестерина».

По словам специалистов, яйца содержат полезные ненасыщенные жирные кислоты, белок и почти все витамины – нет причин отказываться от них.

Картофель. Картошку часто избегают из-за его высокого гликемического индекса (ГИ). Высокий ГИ указывает на то, что уровень сахара в крови резко повышается после съеденного продукта. Но медики советуют есть картофель отварным и охлажденным – в этом случае в нем образуется резистентный крахмал, который достигает толстой кишки в неизменном виде и служит суперпищей для полезных кишечных бактерий.

«Свежий отварной картофель очень полезен: он богат клетчаткой, витаминами группы В, витамином С, калием и другими минералами».

Сливочное масло. Современные исследования опровергают представление о том, что сливочное масло может оказывать негативное влияние на уровень холестерина. Если нет генетических нарушений, то холестерин из молочных жиров не проблема, подчеркивают специалисты. Более того, он защищает клеточные мембраны и нервы, способствует выработке витамина D.

Молочные продукты. Вопреки утверждениям о неполезности молока для взрослых людей исследования показывают, что употребление молока ассоциируется со сниженным риском таких распространенных заболеваний, как гипертония, диабет 2 типа, респираторные инфекции. Ученые связывают это в том числе с тем, что молоко содержит витамин D, который помогает нашей иммунной системе.

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