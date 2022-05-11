С поставками многих продуктов, которые не производит Беларусь, могут начаться проблемы, а цены вырастут даже на отечественные товары, пишет издание «Белорусы и рынок».

Таковы выводы исследовательской компании InComeIn. Однако белорусское правительство в то же время уверяет, что никаких перебоев в обеспечении продовольствием в стране не предвидится, пишет издание «Белорусы и рынок». Какой будет ситуация в ретейле?

Сергей СКОРОХОД, руководитель интернет-¬ресурса Belretail.by:

— Запреты на вывоз продукции, ограничение цен, расширение списка даже непродовольственных товаров, по которым будут проводиться проверки и мониторинг цен, — такие действия регулятора говорят о том, что у правительства есть опасения относительно обеспеченности рынка товарами и ценами на них. Для торговых сетей это плохой знак. Ретейлеры будут вынуждены сдерживать цены на более широкий перечень товаров. Для обеспечения своей доходности или даже существования магазины повысят цены, которые не регулируются и не отслеживаются государственными органами. В результате покупатели столкнутся с ростом цен на все продукты. Кроме того, товары, на которые будут сдерживаться цены, станут «вымываться»: производителям будет невыгодно производить и поставлять такие продукты. Продавцы сосредоточат свое внимание на товарах с большей маржинальностью.

Думаю, ретейл вовсе откажется от части импортных товаров, потому что в условиях нестабильности курса рубля трудно просчитать доходность. Особенно это касается продукции с долгим сроком реализации. Поставщики закупают продукцию по одному курсу здесь и сейчас, а затем продают товары в розничных сетях месяцами. В ситуации, когда госорганы грозят санкциями за необоснованное завышение цен, поставщики скорее откажутся от закупки многих товаров, а потребителям стоит готовиться к сокращению ассортимента для выбора.

Проблема еще и в том, что у белорусских производителей многие годы существует большая импортная составляющая. Цыплята, корма для птицы, ингредиенты для производства сыров и других продуктов питания — все это закупается за границей и влияет на конечную цену товара. Многие производители — государственные компании. И тут государству придется либо субсидировать производителей, чтобы они держали приемлемую цену в рамках, обозначенных министерством, либо полностью отпускать цены, что скажется на кошельке каждого белоруса.

Еще один существенный фактор — уход с российского рынка многих крупных иностранных компаний. Их представительства хоть и располагались в Москве, но курировали не только российский, но и белорусский рынок. Примерно 80 % крупных брендов, представленных в Беларуси, курировались из Москвы, а часть — из Киева. Например, компания H&M заявила, что приостанавливает деятельность в России, но так как московский офис курирует весь наш регион, то, соответственно, розничные магазины H&M закрылись и в Беларуси. В нашей стране не было магазинов Ikea, но белорусы имели возможность делать заказы на доставку, однако сейчас сервис обнулен. Можно ожидать, что в фэшн-сегменте часть мировых брендов уйдет с белорусского рынка. То же можно сказать и о так называемой белой (кухонной) технике. По информации различных ретейлеров, пока отгрузки продукции идут, но что будет в более отдаленной перспективе, никто не знает и оптимистичных прогнозов не дает.

Конечно, заводы в России мгновенно не остановятся, какое-то время продукция еще будет выпускаться. Прогнозирую, что конец апреля — начало мая станет ключевым периодом для понимания всей картины. Думаю, многие люди потеряют работу, а у большинства тех, кто ее сохранит, зарплата значительно уменьшится. Крупные бренды уйдут из торговых центров. Ретейл столкнется с проблемой низкой посещаемости и падением покупательной способности.

Ретейлеров загонят в еще более тяжелые условия. Впереди нас ждет экономический… пока назовем это словом «раздрай». Такая ситуация сохранится в течение лета. Более долгосрочный прогноз делать не берусь, поскольку ситуация очень динамичная.

Наталья ШАБЛИНСКАЯ, исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Беларуси:

— Сегодня трудно дать точный прогноз, как в дальнейшем будет развиваться розничная торговля. Во-первых, белорусские ретейлеры в подобных условиях никогда не работали. Во-вторых, прогнозы строятся на достоверной и достаточной информации, а у нас таких данных нет. Торговля — это услуга: одни производят продукцию, другие ее продают. Мы не знаем в полной мере, какими ресурсами обладают наши производители и что они готовы или не готовы производить в будущем.

Могу лишь предположить, что по отдельным позициям будут проблемы. Вполне возможно, что некоторые товары исчезнут с полок магазинов. Производители сосредоточатся на самом важном для покупателя ассортименте и перестанут тратить ресурсы на линейку в 200–300 наименований. Большие линейки не будут иметь оснований для производства по многим причинам, в том числе из-за обеднения покупателя. Останутся наиболее востребованные среди населения товары.

При этом я не считаю, что вывод из матриц товаров с полок магазинов станет серьезной катастрофой. На самом деле в наших магазинах много избыточного товара. Ретейл четко знает, что есть товары, которые не оборачиваются в приемлемые сроки расчетов, но они находятся в объектах для ассортимента. Думаю, без таких позиций ретейл вполне может обойтись.

Тем не менее розничным сетям, конечно, сейчас трудно. Магазины работают в рамках регулирования и обязаны иметь широкое предложение социально значимых товаров. По этим позициям ретейлеры в плане доходов близки к нулю. Однако покупателям не стоит опасаться, что магазины вдруг решат не продавать крупы, молоко, хлеб и другую социально значимую продукцию. Обязательное наличие данных товаров в сети магазинов регулируется соответствующим законодательством. При условии, что производители будут выпускать социально значимые товары, в магазинах покупателю они будут предложены в полном объеме.

Все ходят в магазины и могут убедиться, что у нас нет пустых неприглядных полок. Так что повода говорить о критической ситуации с основным ассортиментом товаров нет. Понятно, что из-за санкций и отмены сделок с европейскими поставщиками из магазинов исчезнут свежие фрукты и овощи из европейских стран. Но будут найдены какие-то другие варианты.

Судя по членам нашей ассоциации, ретейлеры в Беларуси — ответственные участники рынка. Они занимаются поиском новых товаров и новых проводящих путей, договариваются, проверяют партнеров, работают с альтернативными вариантами, изучают качество, ценовое предложение, проверяют спрос. В случае возникновения неразрешимых проблем у нас есть возможность обращаться за помощью к регулятору и находить совместные пути решения. Сейчас непростое время, и, конечно, со стороны государства должен быть особый подход к ретейлу и продовольственной безопасности.

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