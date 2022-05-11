Вспышка острого гепатита среди детей, протекающего «не по канонам», возбудитель которого так пока и не определен (у заболевших отсутствуют диагностические маркеры всех известных вирусов гепатита), продолжает набирать обороты, сообщает Медицинский вестник.

ВОЗ сообщает уже о 169 известных случаях. Большинство из них (114) зарегистрировано в Великобритании. Остальные распределились по странам следующим образом: Испания (13), Израиль (12), США (9), Дания (6), Ирландия (5), Нидерланды (4), Италия (4), Норвегия (2), Франция (2), Румыния (1), Бельгия (1). Возраст заболевших детей от 1 месяца до 16 лет, но большинство младше 10 лет. Семнадцати детям (около 10 %) потребовалась трансплантация печени; сообщается как минимум об одном смертельном исходе.

О «новом гепатите» пока мало известно. ВОЗ отмечает, что в 74 случаях у пострадавших был обнаружен аденовирус, а из тех случаев, по которым есть информация о молекулярном тестировании, в 18 был идентифицирован его конкретный серотип F41. SARS-CoV-2 выявлен в 20 случаях, кроме того, в 19 — установлена коинфекция SARS-CoV-2 и аденовируса.

В Великобритании, где на сегодняшний день зарегистрирована самая мощная вспышка заболевания, недавно наблюдалось значительное увеличение числа аденовирусных инфекций (в первую очередь выявленных в образцах фекалий у детей) после довольно низкого уровня циркуляции в период пандемии COVID-19.

Нидерланды также сообщили о росте циркуляции аденовируса в обществе. Но пока нет научных исследований, «аденовирусный след» выглядит не очень убедительным. Аденовирус типа F41 может вызывать острое поражение кишечника у детей, и при наличии иммунодефицита, как считают ученые, спровоцировать гепатит, но такое случается крайне редко.

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