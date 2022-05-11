Билл Гейтс заболел коронавирусом

Основатель Microsoft Билл Гейтс сообщил, что у него положительный тест на COVID-19. Предприниматель отмечает, что наблюдает легкие симптомы заболевания.

Теперь Гейтс намерен изолироваться, пока не поправится. Бизнесмен добавил, что у него «есть доступ к тестированию и отличной медицинской помощи», пишет habr.com.

Он прошёл первую вакцинацию в январе 2021 года, а затем получил бустерную дозу прививки. Однако Гейтс не говорил, какую именно вакцину использовал.

В конце 2021 года филантроп опубликовал в своем блоге пост, в котором заявил, что ожидает окончания острой фазы пандемии в 2022 году.

Миллиардер с самого начала пандемии является убеждённым сторонником вакцинации. Он говорил, что следующая пандемия может быть «в десятки раз» хуже, а также обвинял социальные медиакомпании в распространении дезинформации о COVID-19.

Ещё в 2017 году Гейтс призывал готовиться к пандемии.

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