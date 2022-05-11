В I квартале 2022 года условия кредитования для клиентов белорусских банков значительно ужесточились. Таков один из выводов мониторинга банковского кредитования, который ведет Нацбанк.

В II квартале банки ожидают дальнейшего ужесточения условий кредитования во всех валютах. В III квартале прогнозируется смягчение условий выдачи кредитов в национальной валюте, пишет Office Life.

Банкиры подтверждают, что март характеризовался ростом средних процентных ставок по кредитам в национальной валюте: в сравнении с декабрем 2021 года средние ставки по кредитам юрлиц выросли на 5,14%, а для физлиц — на 1,06%.

По новым кредитам, предоставленным бизнесу в иностранных валютах, значительный рост ставки отмечен по кредитованию в российских рублях (плюс 14,7% за январь — март).

По мнению банкиров, ужесточение условий кредитования в I квартале больше затронуло граждан, обращавшихся за потребительскими кредитами. Меньше оно коснулось кредитования недвижимости.

Банки прогнозируют, что в II квартале условия выдачи кредитов ухудшатся для всех категорий заемщиков, исключая физлиц с потребительскими целями.

В III квартале банки прогнозируют смягчение условий кредитования, однако оно не коснется малого и среднего бизнеса. Банки будут более лояльны к крупному бизнесу.

Банки констатируют, что ужесточили требования к обеспечению обязательств по кредитам для бизнеса. При этом направления кредитования сократились для всех категорий кредитополучателей.

В II квартале банки прогнозируют повышенный спрос на кредиты для бизнеса и снижение интереса со стороны физлиц. Ситуация должна измениться в III квартале, когда повысится спрос на банковские ресурсы у всех категорий кредитополучателей.

Период с апреля по июнь пройдет под знаком растущего спроса на кредиты в иностранной валюте для бизнеса, считают банкиры.

Банки в I квартале удовлетворили заявки по изменению валюты обязательств по кредитам в иностранной валюте на общую сумму 235,1 млн рублей. Это на 146,5 млн больше, чем в IV квартале 2021 года.

Также банкиры отмечают повышенный спрос бизнеса на продление сроков кредитных договоров в иностранной валюте.

Мониторинг банковского кредитования представляет собой экспертный опрос руководителей банков. Традиционно в нем принимают участие представители 23 банков страны.

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