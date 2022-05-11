11 мая белорусская теннисистка без труда преодолела барьер 1/16 финала турнира в Риме с призовым фондом 2.527.250 долларов.
Третья сеяная на представительном турнире в Риме белоруска Арина Соболенко победила китаянку Чжан Шуай. Встреча продолжалась всего 49 минут.
В 1/8 финала Соболенко встретится с победительницей матча Ангелина Калинина (Украина) — Джессика Пегула (США).
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