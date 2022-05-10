Община евреев Литвы (литваков) приглашает приехать в Вильнюс 23-26 мая литваков со всего мира и принять участие в Пятом всемирном конгрессе литваков, информируют местные СМИ.

В программе конгресса, который продлится 4 дня, значатся дискуссии, посещения исторических мест и разнообразные виды культурной деятельности, посвященные наследию евреев в Литве и достижениям литваков во всем мире.

Открытие конгресса состоится в парламенте Литвы. В Вильнюсской хоральной синагоге выступит кантор из США Йозеф Маловани.

Официально покровителем этого конгресса стала спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен:

– Этот конгресс литваков пройдет на фоне войны в Украине, когда лихорадка войны бьет весь регион, значимый и для Литвы, исторической и современной, и для всех представителей культуры идиш в мире. Перед лицом слепой жестокости, насилия важно постоянно акцентировать человечность, сочувствие, вечные духовные ценности, из которых всегда черпала силы многолетняя традиция литваков. Это особенно актуально сейчас, когда на востоке Европы снова поднимает голову агрессивный, имперский антисемитизм, искажающий исторические факты и манипулирующий чувствами людей. Мы должны оказать этому сопротивление! – отметила она в приглашении.

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