Ветераны Второй мировой войны из Украины обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать возможность выйти из окружения украинским военным и мирным людям, заблокированным на Азовстали в Мариуполе.

«Мы же мирные люди, мы же ничего у него не брали и ничего не просили. Мы себе жили. Почему нам нужно было навязывать какие-то другие манеры жизни, манеры правления? У тебя своя есть Россия — большая, огромная. Вот там себе хозяйничай. Зачем тебя сюда кто звал?» — говорит в видеообращении 92-летняя ветеран Александра Романчикова, которая во время войны была медсестрой.

Она добавляет: «Я готова встать на колени перед ним, чтобы только он этих людей оттуда выпустил. Какие слова нужно ему подобрать?.. Он пришел нам помочь освободиться от нормальной жизни. От близких, которых он убил. От детей, от родных, от стариков. От всех он освобождает страшными смертями, страшными разрушениями… Мы защитили в 1941–1945 году страну от страшного злодея. Не будьте ж вы подобным злодеем, станьте вы человеком. Выпустите ради нашей победы, которую мы ковали тоже».

К Путину обратились и другие ветераны. Смотрите полное видео:

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