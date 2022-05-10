В Барановичах задержан очередной курьер телефонных мошенников

71-летний пенсионер не раздумывая поверил звонку лже-дочери, которая якобы попала в ДТП. А после включения в разговор “следователя”, предложившего решить вопрос за деньги, отдал подъехавшему курьеру 7,5 тысячи рублей, сообщает МВД.

Лишь после этого мужчина позвонил дочери, с которой все оказалось в порядке. Он обратился в милицию.

Оперативники Барановичского ГОВД по горячим следам задержали курьера – 20-летнего неработающего местного жителя. Также задержан 27-летний таксист, подвозивший молодого человека.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество. Проверяется причастность фигурантов к другим аналогичным фактам.

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