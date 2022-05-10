Ушел последний из “беловежских зубров”. Он пережил Станислава Шушкевича всего на несколько дней.

Первый президент Украины Леонид Кравчук скончался сегодня, 10 мая, после продолжительной болезни. Об этом Українським Новинам сообщил источник в кругу семьи.

“Сегодня, 10 мая 2022 года, в 17:00 по киевскому времени, после продолжительной болезни ушел из жизни Леонид Макарович Кравчук, первый президент независимой Украины”, – идет речь в сообщении.

Смерть Кравчука в своем Telegram-канале подтвердила народный депутат Украины Ирина Геращенко.

Напомним, в конце июня 2021 года стало известно, что состояние здоровья Леонида Кравчука ухудшилось. Впоследствии стало известно, что Кравчука прооперировали в Киевском центре сердца. После операции Кравчука отправили на реабилитацию в Германию.

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