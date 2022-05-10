Смертельное ДТП в Минске: расследование завершено

Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, имевшем место в феврале этого года.

По данным следствия, днем 27 февраля 51-летний водитель, управляя автопоездом в составе седельного тягача и полуприцепа, двигался по улице Ваупшасова в Минске. Выполняя поворот направо на регулируемом светофорами перекрестке он выехал на пешеходный переход и совершил наезд на 59-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть на разрешающий сигнал пешеходного светофора.

В результате ДТП минчанке причинены множественные телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия.

Согласно материалам уголовного дела, ходовая часть полуприцепа находилась в технически неисправном состоянии – установлены шины различного размера и с повышенным износом рисунка протектора.

В ходе расследования установлено, что водитель автопоезда, приближаясь к регулируемому пешеходному переходу, проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке. Не убедившись, что проезд перекрестка будет безопасным, он выехал на переход и при одновременном для водителей и пешеходов разрешающем сигнале светофоров не уступил дорогу 59-летней женщине, наехав на нее.

Следователями установлено, что при должной внимательности и предусмотрительности водитель автопоезда, мог и должен был избежать наезда, уступив дорогу пешеходу.

Комплекс следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу завершен. Допрошены обвиняемый и свидетели. К материалам уголовного дела приобщена видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства происшествия. В ходе следствия изучена личность обвиняемого – мужчина работал водителем, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование завершено, материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.

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