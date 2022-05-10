На днях начальник отдела маркетинга НОК Беларуси Виталий Островский внес свою лепту в развитие отечественного футбола. Точнее – ничего конкретного он пока не сделал, но мысли у человека имеются.

«Возьмем, условно говоря, чемпионаты ряда стран: Нидерландов либо польский чемпионат, – порассуждал Островский. – Не сказать, что там команды, футбол, допустим, футболисты намного квалифицированнее, чем наши. Тем не менее они делают такое шоу, обертку, что там приходят, наполняемость большая, они продают телеправа, они работают с коммерческими партнерами.

И мы хотим сделать так, чтобы в Беларуси эта работа продолжалась, чтобы было какое-то движение вперед в плане взаимодействия со зрителем, взаимодействия с частным бизнесом, с государственными структурами. Как говорится, нужно сделать спорт продаваемым».

Пускай останется на совести господина Островского его предположение, что в Польше или Нидерландах футболисты не «намного квалифицированнее» своих белорусских коллег. Достаточно сказать, что для наших «кудесников мяча» попасть в голландский или даже польский клуб – за счастье. Я уже не говорю о том, что в белорусский чемпионат из этих стран вообще никто не едет.

Другое дело, что сразу видно: Виталий Островский – человек с большими коммерческими планами по организации шоу со зрителем, частным бизнесом и государственными структурами.

Насчет частного бизнеса – так он уже однажды попробовал «повзаимодействовать». Легендарные «Крумкачы», крепко запавшие в сердце многим белорусским болельщикам, как раз и были примером заинтересованного участия людей, готовых вкладывать деньги в белорусский футбол. И ведь получалось же, да еще как: обыгрывали команды, на которые работали и госпредприятия, и госбюджет. Но, похоже, когда «взаимодействие с частным бизнесом» происходит мимо госчиновников – такой футбол им не нужен.

Согласен: и без некоторых государственных структур «шоу» действительно не получится. Например, в 2015 году главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич рассказал, как его в Солигорске обыскивала милиция при входе на стадион, когда он решил посетить матч чемпионата Беларуси между «Шахтером» и «Минском».

«20.00. Свободный вход, – поведал тогда Александр Хацкевич. – Человек в черной форме задает мне вопрос: «Кто такой?» Говорю: «Тренер национальной сборной по футболу». По рации омоновца спрашивают: «Кто там?» – «Какой-то тренер какой-то сборной».

«Не какой-то тренер, – говорю, – а тренер национальной сборной». Из рации: «Обыскать!» Нет вопросов – обыскали.

«Всё?» – спрашиваю. «Нет, вон туда подошел и посмотрел в камеру!» Около камеры стоит такой же детина. Я подхожу, начинаю улыбаться. Реакция: «Не улыбаться вообще!»

Одним словом, «шоу» было еще то! Куда там Островскому с его скучными перспективами насчет «движения вперед в плане взаимодействия со зрителем».

А помните известного вратаря сборной Беларуси Геннадия Тумиловича, который в последнее время работает тренером в России, но иногда навещает родной город? Тоже как-то решил посетить стадион, на котором проводил лучшие матчи в карьере.

«Играли в Минске БАТЭ с «Барселоной», – рассказывал Тумилович. – Мы добирались из Питера целый день на машине. Кто не за рулем, выпил чуть-чуть. Один – президент федерации футбола Ленинградской области, второй – известный в России агент. Пришли на вход. Там омоновцы шмонали какого-то пацана. Мои попутчики как увидели – офигели. Вступились за парня. Естественно, их закрыли. А я стою такой в костюме сборной Беларуси. Понятно, меня узнают. Не все, но узнают. Пытаюсь объяснить: мол, это ребята из России, их пригласили на матч. Ни хрена. Пока не нашел Капского, пока не нашел начальника ОМОНа, вопрос не решили. При этом мне пришлось пройти через другой вход. И знаешь, там стояли такие менты 18–19 лет, что страшно. Стоит чудачок и тыкает взрослым мужикам: «Карманы выворачивай, я тебе говорю!» Я уж не решился делать замечание, чтобы помочь своим товарищам. Хорошо, замяли в итоге.

Мы во время моей работы в «Динамо» проводили встречу с людьми из МВД. Я, милиционер в серьезном чине и представитель фанатского движения. «Вы не пейте!» – «Вы не бейте!» Вроде поговорили. Вроде друг друга поняли. И в этом нет ничего сложного. Просто относитесь к людям нормально. Не как к отбросам общества. А к посетителям стадионов в Беларуси именно так и относятся».

Так что если Виталий Островский всерьез задумался о том, как сделать на белорусских футбольных стадионах «шоу», то пускай сначала с болельщиками посоветуется. Они ему кое-что точно подскажут. Или в крайнем случае пускай обратится к Хацкевичу или Тумиловичу. Они ему кое-что точно напомнят.

Публикация из № 37 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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