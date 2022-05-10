Россия является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм, заявил во вторник парламент Литвы. За соответствующую резолюцию Сейм проголосовал единогласно. Об этом сообщают литовские СМИ.

“Российская Федерация, Вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм”, – говорится в документе, принятом литовским парламентом.

“Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации и ее политического и военного руководства, начавшуюся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа”, – уточнили авторы резолюции.

В документе также отмечается, что все виновные должны быть привлечены к ответственности. Для этого международному сообществу предлагается создать Специальный международный уголовный трибунал. Сейм настаивает на том, чтобы у трибунала были полномочия выдавать международные ордеры на арест, а также чтобы иммунитетом не ограничивалась неприкосновенность государства или глав государств и правительств и других государственных должностных лиц.

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