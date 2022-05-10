A Sri Lankan man reacts to tear gas as vandalised protest site is seen in the back ground outside president???s office in Colombo, Sri Lanka, Monday, May 9, 2022. Government supporters on Monday attacked protesters who have been camped outside the office of Sri Lanka's prime minster, as trade unions began a "Week of Protests" demanding the government change and its president to step down over the country's worst economic crisis in memory.(AP Photo/Eranga Jayawardena)

Во время беспорядков в Шри-Ланке более 230 человек получили ранения, семеро погибли. Среди жертв – депутат от правящей партии.

Согласно сообщениям СМИ, протестующие подожгли дом семьи отставного премьер-министра Махинды Раджапакса и его брата, президента Готабая Раджапакса. Кроме того, были подожжены дома еще трех бывших министров и двух депутатов.

Протесты в Шри-Ланке: сожжен дом президента, убит депутатСтолкновения в столице страны начались утром 9 мая после того, как несколько тысяч сторонников правящей партии “Народный фронт Шри-Ланки”, привезенных на автобусах из сельской местности, напали на палаточный лагерь сторонников оппозиции, а позже устроили стычку с оппозиционерами, проводившими митинг рядом с резиденциями премьера и президента страны. Для разгона участников столкновений полиция применила водометы и слезоточивый газ. Сообщается, что для охраны порядка привлечены подразделения армии.

Протесты в Шри-Ланке: сожжен дом президента, убит депутат

В стране действует комендантский час и введено чрезвычайное положение.

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