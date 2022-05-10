Протесты в Шри-Ланке: сожжен дом президента, убит депутат

Во время беспорядков в Шри-Ланке более 230 человек получили ранения, семеро погибли. Среди жертв – депутат от правящей партии.

Согласно сообщениям СМИ, протестующие подожгли дом семьи отставного премьер-министра Махинды Раджапакса и его брата, президента Готабая Раджапакса. Кроме того, были подожжены дома еще трех бывших министров и двух депутатов.

Столкновения в столице страны начались утром 9 мая после того, как несколько тысяч сторонников правящей партии “Народный фронт Шри-Ланки”, привезенных на автобусах из сельской местности, напали на палаточный лагерь сторонников оппозиции, а позже устроили стычку с оппозиционерами, проводившими митинг рядом с резиденциями премьера и президента страны. Для разгона участников столкновений полиция применила водометы и слезоточивый газ. Сообщается, что для охраны порядка привлечены подразделения армии.

В стране действует комендантский час и введено чрезвычайное положение.

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