Не прекращаются административные и уголовные дела за оскорбление в социальных сетях представителей власти. На эту тему в газете «Народная Воля» (18 февраля 2022 г.) был опубликован мой материал «Не нарваться на наказание», в котором я разъяснял, что является оскорблением должностного лица и какая за это предусмотрена ответственность. К сожалению, количество таких дел не уменьшается. Понятно, что мятежная душа многих наших сограждан по-разному реагирует на несправедливость, но, разбирая каждое такое дело, с которым приходилось сталкиваться, вижу, что по многим делам не было оснований для возбуждения административного дела. Сегодня хочу разобрать одно административное дело, которое будет слушаться в суде Минского района.

Оскорбление в дворовом чате может стоить 200 базовых величин

Александр переписывался с другом в чате социальной сети «Вайбер» и одновременно читал новости в чате своего дома. Как раз там обсуждалась тема о доверии к сотрудникам «родной милиции», люди высказывали хорошие слова об их службе. Александр захотел поделиться своим мнением с другом, но перепутал чат и написал в общую «говорилку» жильцов, что, мол, раньше были настоящие милиционеры, а сегодня…. Увидел ошибку сразу же и, спохватившись, удалил. Комментарий пробыл в общем чате пару минут. Но его скопировала многодетная мама, посчитав, что сосед умаляет честь и достоинство действующих сотрудников милиции. Каким-то образом она поделилась этим с другим жильцом дома, который работает в органах внутренних дел.

В итоге в отношении Александра возбудили административное дело по ч.2 ст.10.2 КоАП РБ (оскорбление). Штраф по этой статье – до 200 базовых величин. Парень в растерянности, поскольку у него только-только родился ребенок, а тут такая сумма! Он хотел объяснить свою позицию в чате, но его оттуда оперативно удалили.

Оскорбление всегда адресуется конкретному человеку

При составлении материалов административного дела по данной категории дел милиция, на мой взгляд, не всегда дает правильную правовую оценку комментариям гражданам, которые высказываются критически в адрес должностных лиц.

В нашем случае в домовом чате была размещена фотография времен СССР, соответственно, советской милиции. На том фото не было персональных данных какого-либо конкретного человека, имеющего отношение к МВД Республики Беларусь.

А оскорбление всегда адресуется конкретному человеку, но никак не фотографии времен СССР, где вообще нет данных, в каком году она была сделана, по какому случаю, в каком месте. По делу может проходить только реальный потерпевший, которому стало известно, что кто-то его оскорбил в неприличной, унизительной форме, зная, что впоследствии ему станет об этом известно.

Есть потерпевший по делу, а в протоколе об этом не говорится

Милиция признала потерпевшим своего коллегу, который по настоящее время работает в органах внутренних дел. В итоге мы имеем, что есть милиционер и есть критический комментарий в адрес милиции. Но это еще не факт, что «потерпевший» может быть признан таковым.

Александр в своей правовой позиции по делу в суд отмечает, что ранее с этим человеком не был знаком, что ни фото, ни его комментарий к фото не имеют никакого отношения к этому человеку: «…[он] на данной фотографии не изображен, что объективно подтверждает отсутствие у него права на обращение в органы милиции для привлечения меня к административной ответственности, поскольку моя фраза к нему не имела никакого фактического отношения…»

По действующему законодательству, для защиты чести и достоинства потерпевший должен лично написать соответствующее заявление в РОВД. Однако в данном случае это могут сделать только те люди, которые запечатлены на той фотографии времен СССР. Однако по истечении длительного времени вообще не ясно, живы они или нет.

В случае Александра в нарушение нормы ст.11.24 ПИКоАП протокол об административном правонарушении не содержит имен и данных свидетелей, не указаны данные потерпевшего, нет его подписи, что является обязательными составляющими для протокола об административном правонарушении.

В самом главном процессуальном документе, на основании которого и строится обвинение, не указано даже имя потерпевшего сотрудника милиции и того свидетеля, с которого и начался административный процесс.

Однако закон строго указывает, что без этих данных дело не может быть направлено в суд. Таким образом, я убежден, что материалы дела должны быть возвращены обратно в милицию.

Не каждое оскорбление может быть оскорблением

Александр употребил выражение в адрес милиции, которое используется в милицейских сериалах. Данные фильмы транслируются по государственному и коммерческому телевидению в Беларуси, России, Украине и других странах. Если бы оно несло какое-то оскорбление в отношении сотрудников милиции, то режиссеры милицейских сериалов не использовали бы его в своих фильмах. Да и телеканалы не показывали бы такое кино.

Является ли фраза оскорблением, может ответить только экспертиза. В материалах дела нет филологической либо лингвистической экспертизы текста Александра, где эксперт указал бы, что данная фраза выражена в неприличной форме и дает отрицательную оценку профессиональным качествам конкретного сотрудника милиции. А если бы вдруг была, если бы эксперт подтвердил наличие оскорбления, то к показу надо было бы запрещать и многочисленные «милицейские сериалы».

Вот такая ситуация.

Мое мнение: по такой категории дел в обязательном порядке должна проводиться филологическая или лингвистическая экспертиза, поскольку понятие «оскорбление» можно трактовать очень по-разному, но пусть это сделают эксперты.

Смягчающие обстоятельства есть, но в материалах дела не указаны

При подготовке административного дела милиция должна собрать и материал, характеризующий человека. В случае с Александром никто не спросил о его материальном и семейном положении. А ведь у него недавно родился ребенок. Информация, которая может служить для смягчения наказания в случае признания человека виновным, должна быть собрана еще до суда.

Предупреждение и профилактика – лучший способ убеждения человека

Сегодня милиции надо больше работать на предупреждение и профилактику административных правонарушений. В этом случае можно разобраться по-человечески, не доводя дело до суда. Александр в своих объяснениях указал, что погорячился. К тому же он сразу же удалил свой комментарий. Если бы была возможность встречи с оскорбленным сотрудником милиции, конечно, он извинился бы, поскольку неподъемный штраф будет сильным ударом по семейному бюджету, тем более когда сейчас с работой в Беларуси очень тяжело.

Милиции можно было провести с человеком профилактическую работу, и он был бы благодарен такой службе правоохранительных органов. Еще бы и знакомым рассказал о «милиции с человеческим лицом». Но у МВД, как видим, прогнозы другие.

P.S. Еще раз обращаюсь к вам, мои дорогие земляки: не комментируйте, если не уверены, что ваши высказывания не будут использованы против вас.

Олег ВОЛЧЕК, правовед, руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» (г.Киев, Украина).

Публикация из № 37 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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