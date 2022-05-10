Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что есть только два реальных пути вывоза зерна с охваченной войной Украины – разблокировать с помощью международных структур украинские порты или создать гуманитарный коридор для провоза грузов через Беларусь.

“Если мировое сообщество может говорить о нехватке продовольствия в мире из-за невозможности вывоза украинского зерна, то надо осмелиться и разблокировать порты (украинские – Прим.), чтобы суда могли ходить. Второй вариант – использовать ту инфраструктуру, которая есть – это перевозки зерна через Беларусь, что позволило бы задействовать все мощности Клайпедского порта, а также мощности латвийских и эстонских портов. Для этого потребуется некий гуманитарный коридор через Беларусь”, – сказал Скуодис журналистам во вторник, передает DELFI.

По словам министра, переговоры о таком коридоре ведутся, но за него должны быть ответственными международные структуры – ООН или Еврокомиссия.

“Переговоры идут, но это прежде всего обязанность международных структур – достичь определенных договоренностей, потому что если бы украинский груз стали пришел из Беларуси, мы бы его точно приняли”, – сказал министр транспорта Литвы.

По словам Скуодиса, основная проблема перевозки украинского зерна в Литву в обход Беларуси – неразвитость железнодорожной инфраструктуры в западном направлении.

“Клайпедский порт способен переваливать довольно много – не считая Терминала насыпных грузов – около 8 млн. тонн, и это количество может быть увеличено за счет инвестиций в мощности. К сожалению, из-за инфраструктурных ограничений в настоящее время в Литву можно завозить только 1-1,5 млн тонн украинского зерна в год”, – сказал министр Скуодис.

Логистика между Украиной и Литвой осложняется разными железнодорожными колеями – в Украине и Литве до сих пор используется российская, а в Польше – европейская, поэтому при перевозке грузов необходимо менять подвижной состав. Тем не менее, в начале мая в Украину отправился тестовый поезд Литовских железных дорог, который должен доставить различные товары в контейнерах из Украины через Польшу до Каунаса. Если маршрут себя оправдает, позже по нему будут перевозить зерно.

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