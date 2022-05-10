Александр Лукашенко видит несколько сценариев войны против Беларуси. По его словам, они отрабатываются в рамках проверки сил реагирования, о которой объявили 4 мая.

«Смысл внезапной этой проверки состоит в том, чтоб мы неожиданно вывели части на случай войны. Вот представьте — агрессия. Как она будет совершаться? С западной или южной территории? Мы несколько сценариев видим. И соответственно этим сценариям, если не дай бог так будут развиваться события, мы должны отвечать», — заявил он на сегодняшнем совещании, посвященном оборонному заказу.

Лукашенко добавил, что в рамках проверки определенные части выдвигаются в заданные районы, блокируют дороги и т. д. Он отметил, что проверка демонстрирует неплохую работу Вооруженных сил. Но…

«Мы должны объективно видеть то, что происходит на территории Беларуси и вокруг. Потому что, если мы неадекватно оценим обстановку и спланируем свои действия, мы будем иметь бледный вид в любом столкновении, в любой конфликтной ситуации», — сказал он.

Лукашенко поручил скорректировать оборонный заказ с учетом российского опыта ведения боевых действий в Украине. Он подчеркнул важность высокомобильных соединений.

«Еще раз обращаюсь к урокам и опыту украинского конфликта. Подчеркну особо: если танки, то очень популярны среди военных Т-72. Модернизированные наши танки — хорошее оружие. А что касается легкобронированных автомобилей «Кайман», тоже помните — мы делали крен к тому, что все-таки армия наша должна быть мобильной. Опять урок Украины. Самыми эффективными, в том числе со стороны украинских Вооруженных сил, оказались мобильные группы, которые мгновенно, неожиданно приближались к противнику, который гораздо их превосходит», — сказал он.

По его словам, необходимо обеспечить уровень мобильности, который позволял бы в течение считанных часов перебросить войска в заданный район для нейтрализации угрозы.

«Конечно, и С-400 хорошо, и суперсовременные самолеты и прочее. Но, как видели опять урок, крупные высокотехнологичные силы, будь то США или НАТО, обладают колоссальным потенциалом, чтобы за 1-2 часа уничтожить всякие аэродромы и прочее. И куда вы будете сажать свои самолеты? Более того, живучесть этих самолетов сегодня всего ничего. Поэтому куда ни кинь, везде мобильность, мобильность и еще раз мобильность», — продолжил рассуждать Лукашенко.

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