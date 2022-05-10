Сегодня утром курс биткойна обвалился до 29 900 долларов, после чего отскочил выше отметки 30 000 долларов. Но ситуация подтверждает опасения экспертов, которые утверждают, что падение будет продолжаться, пишет ixbt.com.

Такого резкого и длительного падения курса не было очень давно. Ещё в начале апреля биткойн стоил около 48 000 долларов, а за последние полтора месяца главная криптовалюта рухнула в цене почти на 60%.

Только за последнюю неделю стоимость биткойна снизилась на 20% (за последние сутки снижение составило почти 8%). В результате рыночная капитализация этой криптовалюты снизилась до 590 миллиардов долларов.

Эфир подешевел за неделю более чем на 18% и теперь стоит 2316 долларов, Solana рухнула на 26% за неделю до 65,2 доллара, Caradano подешевела более чем на 20% и стоит 0,6287 доллара.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»