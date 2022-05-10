Япония ввела санкции против премьер-министра РФ и компаний оборонного сектора

Ограничительные меры предусматривают заморозку активов значительного числа российских чиновников и бизнесменов.

Новые санкции включают ограничения против премьер-министра РФ Михаила Мишустина и ведущих компаний оборонного комплекса России.

Как сообщает Reuters , эти меры предусматривают заморозку активов и запрет на экспорт передовых товаров некоторым российским группам, включая научно-исследовательские институты.

По данным издания, в новый список попали 70 компаний и более 130 человек, в числе которых значатся заместитель секретаря Cовета безопасности Рашид Нургалиев и родственники близкого к Путину бизнесмена Геннадия Тимченко.

Кроме того, санкции введены против представителей из так называемых «ЛДНР».

Также под экспортный запрет попали компании оборонного комплекса — концерн «Алмаз-Антей», корпорация «Тактическое ракетное вооружение», ВНИИ «Эталон» и многие другие.

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