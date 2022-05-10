Чем раньше человек получает лечение от инсульта, тем меньше вероятность повреждения. В нем они описываются как «ведущая причина смерти и инвалидности». Впоследствии эксперты считают ключевым, что люди должны делать все возможное, чтобы снизить риск столкнуться с этой потенциально опасной для жизни угрозой.

Одним из способов снижения риска является прием аспирина в низких дозах, однако вопрос о том, когда следует принимать этот аспирин, является предметом споров.

Чтобы выяснить, когда лучше всего принимать аспирин, в исследовании, проведенном Университетом Виго в Испании, две группы из 10 000 человек попросили принять аспирин либо утром, либо перед сном, пишет Медик Форум.

Через шесть лет они обнаружили, что у тех, кто принимал аспирин перед сном, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 50 процентов.

Причина этого падения была связана со временем и явлением, известным как фармакокинетика, процесс, при котором организм расщепляет лекарства и распределяет их по всему телу.

Иногда для того, чтобы лекарство полностью всосалось в организм, может потребоваться несколько часов.

В результате было обнаружено, что употребление аспирина непосредственно перед сном означает, что препарат полностью всасывается в организм к тому времени, когда артериальное давление достигает пика между 6 часами утра и полуднем.

Лекарства от артериального давления, принимаемые утром, пропускали этот пик артериального давления и, следовательно, были менее эффективны в борьбе с гипертонией.

В то время как аспирин в низких дозах может иметь значительные преимущества для сердечно-сосудистой системы, необходимы дополнительные исследования, чтобы установить эффективность этой практики.

Симптомы инсульта

Инсульт развивается быстро, но есть сигналы, по которым его можно распознать в самом начале, чтобы как можно скорее вызвать скорую помощь.

Обычно у человека возникает резкая и очень сильная головная боль. Ее иногда характеризуют так: голова разрывается. Возникает слабость, потеря контроля над конечностями, онемение — часто только с одной стороны тела.

В зависимости от тяжести инсульта симптомы могут быть незначительными или тяжелыми. Необходимо знать, на что обращать внимание. Специалисты Сеченовского университета рекомендуют проверить наличие предупреждающих признаков инсульта. Для этого можно использовать западное мнемоническое правило FAST (англ. — «быстро»), которое означает:

F — face — «лицо»

A — arm — «рука»

S — speech — «речь»

T — time — «время»

Первый симптом — асимметрия лица. Если попросить человека улыбнуться, он не сможет это сделать, один уголок рта останется опущенным. Когда больной высовывает язык, тот может отклоняться в одну сторону. Как только вы провели небольшой оперативный тест, необходимо сразу вызвать скорую помощь. Часто пострадавший не реагирует на просьбы, не может связно говорить и поднять обе руки одновременно; иногда он находится в состоянии дезориентации, зрачки расширены или реакция на свет отсутствует.

Транзиторную ишемическую атаку бывает трудно идентифицировать только по симптомам. Они полностью проходят в течение 24 часов и часто длятся менее пяти минут. При этом приступ вызывает временную недостаточность кровообращения, и за ним может последовать более тяжелый инсульт, поэтому важно обратиться к врачу как можно скорее.

Однако стоит помнить, что за движение и чувствительность отвечает лишь небольшая часть мозга, поэтому при нарушении кровообращения в других отделах мозга могут возникать самые разные симптомы: нарушение речи, глотания, зрения, головокружение, нарушение координации, спутанность и потеря сознания, эпилептические припадки, резкое снижение памяти или неадекватное поведение больного и другие. Главная задача — вызвать врача, если кому-то стало плохо: появились необычные симптомы, которых раньше не было. Лучше лишний раз перестраховаться, чем упустить время, которое является самым важным фактором, определяющим прогноз при инсульте.

Первая помощь при инсульте до приезда скорой

В домашних условиях можно провести комплекс мероприятий для поддержки больного, но без профессиональных медиков не обойтись в любом случае. При повышении артериального давления его не нужно снижать, это адаптивная реакция организма. Таким образом, организм пытается улучшить кровоснабжение головного мозга по специальным «запасным путям» кровообращения — коллатералям.

Не следует давать пациенту никаких лекарств, так как вы не знаете инсульт ли у пациента или другое заболевание. Кроме того, ишемический и геморрагические инсульты лечатся совершенно по-разному. Это задача врачей за 3 часа поставить диагноз, доставить в специализированный центр по лечению инсульта и назначить соответствующее лечение.

Важно понимать, что нервные клетки гибнут уже через 5 минут, если не получают достаточного кровоснабжения. Поэтому зону инфаркта уже не спасти, однако вокруг зоны гибели клеток формируется пограничная область (так называемая «пенумбра» — полутень), где нервные клетки находятся на грани гибели. При отсутствии лечения область пенумбры увеличивается и гибнет все больше клеток, что проявляется утяжелением симптомов инсульта и плохим прогнозом для жизни и последующего восстановления.

Самопомощь при инсульте

Если симптомы незначительны, и пострадавший остается в сознании и способен двигаться, он может оказать себе первую помощь. Но только после того, как будет вызвана скорая. При инсульте стоит:

Сообщить кому-то, помимо врачей, что вам плохо. Позвоните соседям и родственникам, которые рядом.

Принять горизонтальное положение с приподнятой головой или в позиции лежа на боку.

Освободить шею и грудную клетку от сдавливающих украшений, воротника рубашки, галстука и другой одежды.

Не вставать до приезда скорой.

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