Ведущий российский видеопортал RuTube недоступен уже вторые сутки.

Утром 9 мая в telegram-канале сервиса появилось сообщение, что “хакеры добрались до RuTube”, а на его главной странице, что “Ведутся технические работы”.

Представители RuTube заявляют, что видеохостинг подвергся мощной кибератаке. Конкретные сроки восстановления его работоспособности пока не называются, пишет Смартпресс.

Техслужба сервиса уверяет, что хакерам не удалось получить доступ к видеоархиву. Вся библиотека, включая пользовательский контент, а также пользовательские данные, не утеряны, добавили там. “Информация относительно утери исходного кода сайта не соответствует действительности”, – подчеркнули в RuTube.

Позже в telegram-канале сервиса появилось сообщение на украинском языке, что атака стала “еще одним поводом сплотиться и поддерживать своих” и благодарность за “пиар”.

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