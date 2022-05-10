Война в Украине серьезно сказалась и на белорусском сельском хозяйстве. Из-за санкций и общественного давления в Европе многие иностранные компании отказались импортировать свою продукцию в Беларусь.

Так, например, поступили изготовитель техники Deere и производитель удобрений Bayer. Поставщики семян и удобрений, которых ограничения не коснулись, перешли на полную предоплату, пишет издание “Белорусы и рынок”.

Как это отразилось на белорусских фермерах? Смогут ли они закончить посевную и провести уборочную?

Цены выросли на 20–30 %

Крестьянское фермерское хозяйство «Родник» Шумилинского района — одно из крупнейших частных хозяйств Беларуси. Здесь обрабатывается 4 тысячи гектаров земли, выращивают картофель и другие овощи, а также занимаются семеноводством, производством молока и мяса. Основатель хозяйства Юрий СЕМЕНОВ говорит, что ограничительные меры ощутил довольно быстро:

— Подорожало все: удобрения и средства защиты растений, семена, топливо, комплектующие к технике. Мы, например, с прошлого года имели хорошие запасы только по протравителям. Все остальное пришлось докупать уже по новым ценам, а они выросли в среднем на 20–30 %.

Ситуация с гербицидами, наименее напряженная, даже с учетом ухода Bayer и других европейских брендов. Так как все средства имеют в основе одно и то же действующее вещество, особой разницы в эффективности нет:

— С комплектующими к технике ситуация сложнее. Те же мощные трактора МТЗ работают на импортных двигателях. Думаю, что придется искать запчасти к ним в Китае, благо там есть широкие линейки производств. Но как именно это отразится на ценах, пока неясно, — отметил Юрий Семенов.

Еще один момент — семена. Большую часть семенного материала КФХ «Родник» закупает в Беларуси, а семена кукурузы брал в Украине и Франции. И теперь стоит вопрос поиска новых поставщиков.

При этом руководитель хозяйства подчеркнул: все, что нужно для проведения посевной и уборочной 2022 года, можно купить в Беларуси — просто за гораздо большие деньги. А это, в свою очередь, отражается на себестоимости готовой продукции:

— Цены на такие социально значимые товары, как молоко и мясо, регулируются государством, то есть мы не имеем права увеличить отпускные цены без дополнительных указаний властей. Если ничего не предпринять, то мы не только не будем зарабатывать, но и начнем выпускать продукцию себе в убыток. И тогда мгновенно начнется сокращение объемов производства. В перспективе это может привести к тому, что сначала с полок магазинов исчезнут лук, морковь и все то, что производится в Беларуси. Затем на место отечественной продукции придет импортная. И вместо нашей картошки мы будем есть египетскую или узбекскую. Кому это нужно? – недоумевает он.

Чтобы избежать такой ситуации, нужны изменения в цепочке «производитель — государство — потребитель», считает Юрий Семенов. Как только власть предпримет реальные шаги по поддержке белорусских фермеров, эти угрозы исчезнут.

Взять в банке кредит под нормальный процент нереально

Крестьянское хозяйство Михаила ШРУБА в Житковичском районе — это более 4 тысяч гектаров земли. Специализация КХ — растениеводство (картофель и другие овощи) и производство молока. Владелец бизнеса рассказывает, что с проблемами повышения цен на импортные семена и удобрения столкнулся еще в 2021 году из-за проблем с логистикой. А они, в свою очередь, были вызваны коронавирусом. Санкции лишь ухудшили нынешнее положение дел:

— Да, дорожает вообще все, что нужно импортировать. Тот же шрот вырос в цене в 1,5–1,7 раза. Постоянно дорожает топливо. Понятное дело, это скажется на себестоимости. Но сейчас мы не можем даже оценить масштабы изменений. До этого дойдет, когда начнем продавать выращенную в 2022 году продукцию.

Михаил Шруб объясняет: напрямую санкции сельского хозяйства не касаются. Почти все производители семян, пестицидов и удобрений готовы сотрудничать с белорусскими фермерами. Однако изменились условия:

— Они перешли на полную предоплату, хотя раньше мы рассчитывались с поставщиками в конце года. Из-за этого пришлось перестраивать планы, изыскивать средства из текущего оборота, чтобы успеть посеять этой весной. Ведь фермер по-другому не может: если не посеет сейчас, то осенью останется без заработка. Тем, у кого не было возможности найти деньги, сложнее, ведь взять кредит под нормальный процент нельзя. А льготные займы, которые государство поручило банкам выделить хозяйствам, можно использовать только на отечественную продукцию.

В парке КХ Михаила Шруба есть импортные тракторы и другая техника производства Deerе. С ее обслуживанием этой весной, говорит собеседник, проблем не возникло: у дилеров и самого хозяйства еще есть запасы запчастей. Что будет дальше, пока непонятно.

Какой есть выход? Михаил Шруб говорит, что и раньше фермеры оказывались в похожем положении. И с его стороны, как владельца бизнеса, видится только один способ изменить ситуацию: много работать и заниматься импортозамещением:

— Возьмем подорожавший шрот. Раз он дорожает в Европе, нужно выращивать его у себя. А под это нужна земля. Я прошу у властей дать нам новые наделы. И точно так же нужно поступать по всей стране.

При этом нельзя игнорировать то, что себестоимость продукции растет, а ее предельная отпускная цена — нет. По этому вопросу, говорит Михаил Шруб, нужно обращаться в правительство и Нацбанк. Важно, чтобы там услышали и поняли интересы и потребности фермеров:

— Иначе будет так, как несколько лет назад с мытой морковью. Тогда ее приравняли к социально значимым товарам, запретили повышать на нее цену. Я был вынужден остановить цех, потому что мне невыгодно вкладываться в упаковку и в зарплаты сотрудникам для очищенной морковки, которая продается по цене обычной. Надеюсь, наши пожелания будут услышаны.

Владимир ГРАКУН, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия:

— Общая площадь весенней посевной составляет 2,3 миллиона гектаров. Из них ранних яровых зерновых 644 тысячи гектаров, 98 тысяч гектаров сахарной свеклы, 47 тысяч гектаров льна, более миллиона гектаров кукурузы, 20 тысяч гектаров картофеля. Работы ведутся. Сельхозорганизации полностью обеспечены семенным материалом. Идет заготовка минеральных удобрений и их внесение. Закупаются необходимые объемы средств защиты растений. Техника практически вся готова: уровень готовности — 95 %. Были сложности по ее ремонту, но они оперативно устранены.

Зерновые и зернобобовые культуры на 80 % будут засеяны отечественными семенами, озимая рожь — более чем на 90 %. Белорусская селекция также показывает хорошие результаты во время сева озимого рапса. (С пресс-конференции «О ходе посевной кампании 2022 года» в Национальном пресс-центре 5 апреля 2022 года).

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