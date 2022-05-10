Белорусская федерация футбола на этой неделе приняла решение об отмене ковидных ограничений для футболистов высшей лиги, установленных на заседании 10 февраля 2022 года.

Отныне допуск футболистов, тренеров, официальных лиц клуба, судейской бригады, делегата и инспектора на матч будет осуществляться при наличии любого из документов, свидетельствующих о вакцинации или отрицательном результате ПЦР-теста.

Также было принято решение о снятии ограничений на посещение матчей высшей лиги и Кубка Беларуси для болельщиков – теперь стадион можно заполнять на все 100 процентов вместимости.

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