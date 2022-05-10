В Украине 9 мая в этом году ожидали с особой тревогой. Да и не только в Украине. Накануне Дня Победы появились слухи, что Владимир Путин может в этот день официально объявить войну и запустить в России процесс всеобщей мобилизации. Однако лозунг «Все на фронт!» так и не прозвучал.

Выступая на Красной площади, значительную часть своей речи Владимир Путин посвятил оправданию вторжения в Украину, а не победе в Великой Отечественной войне.

Он в очередной раз заявил, что шла подготовка к «очередной карательной операции на Донбассе». Не в первый раз российский президент напомнил и о том, что «в Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия».

«Планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, – утверждал Путин. – Причем непосредственно у наших границ».

Не в первый раз, но впервые на торжественном параде по случаю Дня Победы Путин говорил о том, что боевые действия в Донбассе якобы были «неизбежны»: по его версии, в Украине разворачивалась военная инфраструктура, туда прибыли «сотни зарубежных советников» и опасность «росла с каждым днем».

«Россия дала упреждающий отпор на агрессию», – в очередной раз сформулировал он свою позицию, оправдывая нападение на Украину, жертвами которого стали тысячи человек, в том числе мирные люди. По его словам, это было «единственно правильное решение», принятое «суверенной» страной.

Выражение «специальная военная операция» Путин в своем выступлении не употребил ни разу. Оценка хода боевых действий, которые Россия ведет против Украины, в его речи так и не прозвучала.

«НАТО, Британия, страны Восточной Европы никогда не планировали и не планируют вторжение в Россию», – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, комментируя речь Путина на параде на Красной площади. Но в России упорно не хотят ничего слышать и не могут никому верить. В конце концов, перед нападением на Украину Москва и сама заявляла, что военных действий не планирует.

Впрочем, этот День Победы у России не задался, как не задалась и так называемая «специальная военная операция». Авиационная часть парада была отменена. Кремль это объяснил погодой. Но Россия страна немаленькая, погода везде разная. А воздушную часть парада одновременно отменили в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Мурманске… При этом Украина ежедневно рапортует об уничтожении российских самолетов, вертолетов, крылатых ракет. Поэтому ни России, ни российской авиации теперь точно не до праздника и не до парадов.

Публикация из № 37 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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