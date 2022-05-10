Большинству известно, что главным органом, ответственным за «чистоту» нашего организма, являются почки, но далеко не все знакомы даже с азами поддержания их здоровья, пишет medicina.ua. Как улучшить работу почек?

Вода

Состояние обезвоженности моментально увеличивает риск возникновения проблем с почками на 20%. Многие информационные порталы о жизни и здоровье неоднократно поднимали тему потребления жидкости, повторяя: норма – не менее 1,5 литра в день. Понимаем, что создать такую привычку непросто, но верным шагом станет решение всегда иметь под рукой бутылку с водой: на рабочем столе, в машине, у кровати. Будет она на глазах – время от времени сделаете несколько глотков, существенно облегчая жизнь вашим почкам. Но помните: вода должна быть обычной, никаких «газиков», красителей и подсластителей.

Молочные продукты

Наличие в ежедневном рационе всего пары чашек йогурта или молока поможет поддерживать в норме кровяное давление за счет высокого содержания кальция. Так как все болезни сердца и сосудов неизбежно отражаются на состоянии почек, этот простой совет поможет снизить риски двух опасностей сразу.

Соль

Избыток соли приводит к тому, что кальций начинает накапливаться в почках, а не в костях, как положено. Отслеживая количество потребляемой соли, вы избавите свои почки от «залежей». А тем, кого часто тянет к солененькому, мы советуем заменить его специями из сушеных трав.

Соблюдение элементарных правил позволит сохранить здоровье почек, очистить свой организм и значительно улучшить самочувствие. А еще лучше – проконсультироваться с диетологом, который составит оптимальный рацион для конкретного человека.

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