Христиане Беларуси 9 мая молятся в храмах о победителях и жертвах минувшей войны.

В храмах сегодня служат благодарственный молебен за дарование победы, а также заупокойную литию. Звучит молитва о воинах, «за веру, Отечество и народ жизнь свою положивших, и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны». Это относится не только к защищавшим родную землю с оружием в руках, но и к блокадникам, узникам концлагерей, к тем, кто замучен в оккупации, умер от болезней на трудовом фронте, подорвался на случайной мине. Будем помнить, что Беларусь тогда потеряла каждого третьего своего жителя.

Поминальный день 9 мая впервые состоялся в 50-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

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