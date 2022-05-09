Кремль отреагировал на заявление о конфликте между политической властью, армией и спецслужбами в РФ и фактически подтвердил такой тезис. Никто в Москве не опроверг слова, согласно которым о военном вторжении России в Украину не знал даже министр иностранных дел Сергей Лавров. Разногласия в России существуют: одна часть силовиков не поддерживает войну и считает ее бессмысленной, а вторая полагает, что пятая служба ФСБ развалила военное противостояние, к которому, дескать, нужно было готовиться по-другому.

Об этом заявил журналист-расследователь группы Bellingcat Христо Грозев.

В эфире Украина 24 он рассказал о том, что Песков фактически подтвердил, что некоторые представители высших эшелонов российской власти не знали о будущем нападении России на украинское государство.

“Здесь была беспрецедентная реакция Кремля после моего интервью, в котором я сказал, что конкретные люди из верхушки вообще не знали, что готовится война. И Песков вчера принялся отвечать на этот вызов и, кстати, подтвердил. Сначала он сказал, что Bellingcat нельзя верить всегда, а потом сказал, что да, нельзя было всем говорить об этом, что начинается война, потому что это такая щепетильная тема”, – сказал Грозев.

По его словам, отсутствие информации о предстоящей войне у главы МИД Лаврова в Москве никто не опроверг. Ситуация указывает на разногласия внутри российских силовиков.

Как утверждает журналист, можно рассматривать как факт присутствие критики в отношении пятой службы ФСБ, которая работала по вопросу Украины в течение 8 лет, но подвела Путина. При этом среди тех, кто критикует подразделение, единства также нет.

“Довольно много говорилось и писалось о том, что пятая служба ФСБ – это та, которая занималась Украиной на протяжении восьми лет (в течение восьми лет у них был огромный бюджет, чтобы этим заниматься), – она подвела Путина своей некачественной разведкой и некачественным развитием своей агентуры внутри Украины. Это факт. Но остальные, которые сейчас используют пятую службу как козла отпущения, они тоже не монолитный фронт”, – говорит Грозев.

Расследователь Bellingcat считает, что существует группа силовиков, которая в частных беседах не поддерживает войну с Украиной, называет ее бессмысленной и невыгодной России. Другая часть обвиняет пятую службу ФСБ в развале этой войны и критикует ее за подготовку к боевым действиям. В этой группе отмечают, что Москве, дескать, следовало готовиться к полномасштабной войне против НАТО, а не только Украины, и работа пятой службы оказалась провальной. Также они утверждают, что украинская армия, дескать, очень слаба и не может рассчитывать на поддержку Североатлантического альянса.

“То есть полный разнобой. Есть партия “ястребов”, есть партия тех, которые хотят поскорее закончить это. И чем больше такого разнобоя, тем лучше для Украины. Потому что создается вакуум власти, позволяющий Украине каждый день наращивать свою обороноспособность”, – подчеркнул Христо Грозев.

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