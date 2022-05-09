Правительство намерено откорректировать систему выплаты ковидных надбавок медикам, но постарается сделать так, чтобы они не почувствовали потери в зарплате, заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко в эфире канала СТВ.

“Мы будем постепенно рассматривать вопрос для того, чтобы откорректировать, но чтобы потери в заработной плате с учетом того, что мы должны повышать заработную плату нашим медицинским работникам, они не почувствовали, по каким документам они получают”, – сказал Петришенко.

“Главное, чтобы у них уровень денежного содержания, уровень их заработной платы никоим образом не снизился, остался и дальше, с учетом эффективности функционирования нашей экономики и возможностей государства мог дальше возрастать”, – добавил вице-премьер.

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