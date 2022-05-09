Исследователи из Иллинойского университета в Чикаго представили технологию генетической «перезагрузки» мозга млекопитающих, которая позволяет изменять приобретенные привычки — например, тягу к употреблению алкоголя, а также нивелировать различные психические расстройства. Как оказалось, у этих явлений генетическая природа – они зарождаются в подростковом возрасте и сохраняются на всю жизнь, пишет Техкульт.

Американские ученые провели большую работу, чтобы отыскать тот самый ген – им оказался Arc, связанный с миндалевидным телом в головном мозге, которое является центром регуляции эмоциональных решений. Употребление алкоголя в подростковом возрасте снижает экспрессию гена и создает предрасположенность к развитию зависимостей и психологических расстройств. Однако в настоящее время у ученых есть технологии изменения генома, чем они и решили воспользоваться.

Для начала детенышей крыс в эквиваленте человеческого возраста 10-18 лет превратили в алкоголиков, а потом при помощи инструмента CRISPR-d Cas9 изменили у них ген Arc. По сути, ученые вернули ген в исходное состояние, каким он был до начала употребления животными алкоголя. Как сами исследователи описывают процесс, они произвели «сброс мозга до заводских настроек». И это сработало – крысы-алкоголики разом потеряли тягу к спиртному.

Ученые многократно перепроверили результаты эксперимента и пришли к выводу, что «перепрограммирование» мозга действительно оказывает желаемый результат. Отсюда следует два вывода. Во-первых, вредные привычки формируются не только из-за особенностей характера и психики особи, но и из-за генетических изменений. Во-вторых, этот процесс является обратимым, и современная наука в прямом смысле может «перезагружать» мозг, возвращая его к исходному состоянию.

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