Страны «Большой семерки» взяли на себя обязательство обязались поэтапно отказаться от российской нефти. Это решение принято в совместном заявлении государств.

«США уже запретили импорт российской нефти, газа и угля. Сегодня вся «Большая семерка” взяла на себя обязательство по поэтапному прекращению или запрету импорта российской нефти», – говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Как подчеркивают в Администрации США, «это сильно ударит по главной артерии экономики Путина и лишит его доходов, которые необходимы для финансирования войны».

Страны G7 также взяли на себя обязательство работать вместе, чтобы обеспечить «стабильные глобальные поставки энергии, одновременно активизируя усилия по снижению зависимости от ископаемого топлива».

В Белом доме уверены, что предполагаемые меры примут в соответствии с требованиями права и процедурами каждого партнера.

Отметим, G7 – неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.

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