На посла России в Польше Сергея Андреева напали в Варшаве при попытке возложить цветы на военном мемориальном кладбище советских солдат.

Как пишет ТАСС, посла России, его жену и группу дипломатов облили красной краской и не дали пройти к мемориалу.

Прибывшая на место через несколько минут полиция окружила дипломатов и помогла им дойти до машины.

Ранее мэрия Варшавы и МИД Польши запретили проведение торжественных памятных мероприятий посольством России 9 мая, в частности, акции “Бессмертный полк”.

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