Фигурант уголовного дела, основатель экстремистского Telegram-канала, который нельзя называть, Роман Протасевич в своем Twitter-аккаунте сообщил, что женился.

Появилась и свадебная фотография, на которой Роман Протасевич целует блондинку, но лицо девушки заблюрено. Имя свой избранницы Протасевич не назвал.

Он также рассказал о том, что с Софьей Сапега они перестали быть парой еще до того, как сели на самолет Ryanair в мае 2021 года. А с октября 2021 года они не общались напрямую и их “фактически ничего не связывает”.

Протасевич также прокомментировал приговор, вынесенный Софии Сапеге — 6 лет лишения свободы. Он подчеркнул, что ее судили за уголовные деяния, а не за связи с ним.

Протасевич также сообщил, что его уголовное дело все еще расследуется.

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