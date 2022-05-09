Фигурант уголовного дела, основатель экстремистского Telegram-канала, который нельзя называть, Роман Протасевич в своем Twitter-аккаунте сообщил, что женился.
Появилась и свадебная фотография, на которой Роман Протасевич целует блондинку, но лицо девушки заблюрено. Имя свой избранницы Протасевич не назвал.
Он также рассказал о том, что с Софьей Сапега они перестали быть парой еще до того, как сели на самолет Ryanair в мае 2021 года. А с октября 2021 года они не общались напрямую и их “фактически ничего не связывает”.
Протасевич также прокомментировал приговор, вынесенный Софии Сапеге — 6 лет лишения свободы. Он подчеркнул, что ее судили за уголовные деяния, а не за связи с ним.
Протасевич также сообщил, что его уголовное дело все еще расследуется.
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