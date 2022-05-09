Япония приняла «тяжелое решение по запрету импорта российской нефти, так как «единство стран G7 важнее всего», заявил журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида по итогам онлайн-саммита «семерки», – информирует ТАСС.

«Сегодня ночью я участвовал в видеоконференции лидеров «группы семи». Мы провели с лидерами стран G7 и президентом Зеленским откровенный обмен мнениями и смогли снова подтвердить солидарность «семерки» с Украиной. Что касается нефти, то для нашей страны, во многом зависящей от импорта энергоресурсов, это очень тяжелое решение, но сейчас время, когда единство G7 важнее всего. С учетом заявления лидеров «семерки» мы решили в принципе запретить импорт российской нефти. Япония продолжит для защиты мирового порядка тесно взаимодействовать с G7 и другими странами», – сказал Кисида.

Он подтвердил намерение Японии сохранить свои доли в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2» по добыче природного газа и нефти. При этом дал понять, что Япония будет сокращать импорт нефти и по проектам, в которых имеет долю.

«Что касается импорта нефти из принадлежащей нашей стране доли (в проектах), то с учетом того, что они вносят вклад в долгосрочное, дешевое и стабильное обеспечение энергией, то мы будем сокращать его поэтапно, чтобы минимизировать отрицательное влияние на жизнь населения и деловую активность», – сказал премьер.

К слову, важность проектов “Сахалин-1” и “Сахалин-2”,- отметил и генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Дело в том, что «Сахалин-1» и «Сахалин-2» являются крайне важными проектами для нашей страны, которая в большей части зависит от импорта энергии.

“Мы продолжим сохранять долю в них с точки зрения долгосрочного стабильного обеспечения энергией и крупномасштабного производства энергии», – сказал Мацуно.

Напомним, 8 мая состоялась видеоконференция лидеров G7 с участием Владимира Зеленского. В заявлении лидеров по итогам конференции говорится о стремлении «постепенно избавиться от зависимости от российской энергии, в том числе путем постепенного отказа или запрета импорта российской нефти».

Это будет сделано поэтапно, обеспечивая альтернативные поставки. Также лидеры намерены ускорить процесс избавления от зависимости от ископаемого топлива и перехода к чистой энергетике.

Также лидеры G7 заявили, что продолжат работать над тем, чтобы у России не было доступа к «ключевым сервисам». В ближайшее время приниматься дальнейшие меры против российских банков и финансового сектора. Получат продолжение меры, которые смогут противостоять попыткам властей РФ «распространять свою пропаганду». Продолжится активная кампания против российских финансовых элит и их семей.

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