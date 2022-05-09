Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам с 77-й годовщиной Великой Победы, отдельно с праздником он поздравил народ Украины.

Как сообщает пресс-служба, Лукашенко направил поздравительные послания президентам Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Грузии.

Отдельно Лукашенко поздравил с Днем Победы народ Украины, но не руководство этой страны. В прошлом году он также не поздравлял президента Украины с праздником. Вместе с тем в 2020 году поздравительное послание по случаю Дня Победы было направлено президенту Владимиру Зеленскому.

В поздравлении народу Украины с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне Лукашенко отметил: “В эти тяжелые времена не только для Украины, но и для всей Европы мы, как никогда ранее, ощущаем ценность мира и стабильности”.

По его словам, “трагические события, которые развернулись на украинской земле, свидетельствуют о том, что жуткий опыт, приобретенный в первой половине XX столетия, много для кого уже ничего не значит”.

Он также выразил благодарность “всем украинцам – ветеранам Великой Отечественной войны, которые своим подвигом внесли бесценный вклад в освобождение Беларуси и всего континента”. По словам Лукашенко, это “навсегда останется в наших сердцах и никогда не будет зависеть от политической конъюнктуры”.

Того, почему с белорусской территории обстреливали Украину и почему с нашей стороны в Украину вторгались российские войска, Лукашенко украинцам не объяснил. Поэтому пожелание мира в данном контексте выглядит не очень.

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