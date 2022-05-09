Решение о завершении отопительного сезона принято на заседании Мингорисполкома, сообщил корреспонденту агентства «Минск-Новости» заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Мартинкевич.

В соответствии с этим решением отопление в общественных, административных зданиях, на промышленных предприятиях отключат 6 мая. Батареи в жилищном фонде, общежитиях, вузах, театрах, общегородских банях, гостиницах, а также в детских садах, школах, поликлиниках и больницах, учреждениях социального обеспечения, музеях, государственных архивах, библиотеках перестанут получать тепло с 10 мая.

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