13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров считает, что Международная шахматная федерация (ФИДЕ) много лет контролируется российскими спецслужбами.

– Секретных служб много, но ФИДЕ контролируется КГБ, так было и так есть. Федерация контролируется россиянами через разных президентов – от Флоренсио Кампоманеса (глава ФИДЕ в 1982-1995 гг.) до Аркадия Дворковича. Он под их контролем.

– Пытались ли сотрудники КГБ завербовать вас?

– Может, и пытались, но я этого не осознавал, потому что имею очень сильные принципы, и я всегда сохранял свою независимость.

У меня свои идеалы, и я никогда не пожертвую свободой делать то, что считаю нужным, ради выгоды, которую может предложить эта «корпорация», – сказал Каспаров.

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