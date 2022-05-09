Чехия, Эстония и даже Румыния демонстрируют «экономическое чудо», а Беларусь, Украина и Россия застряли в многолетней рецессии с грустными перспективами. Почему так получилось?

Последние 25-30 лет европейские страны, в прошлом – участницы советского блока, двигаются по общей экономической траектории. Они растут примерно на 4% в год, пишет издание “Белорусы и рынок”.

Для сравнения, Беларусь последние 12 лет растет темпом не более 2% в год. В России также в этот период наблюдается затяжная рецессия.

Такая разница в темпах роста обусловила кардинальное расхождение в экономических перспективах стран, входивших в Советский союз и являвшихся его сателлитами.

Олег Ицхоки, русский и американский экономист, подчеркнул, что страны Центральной и Восточной Европы, поступательно развиваясь, уже достигли впечатляющих результатов.

Чехия по ВВП на душу населения уже практически догнала Францию – ее ВВП составляет 95% от французского. То есть фактически она переходит в разряд развитых стран.

Чехию догоняют еще две богатые страны – Эстония и Словения. За ними идут Польша, Венгрия, Словакия. А следом подтягиваются Румыния, Сербия и Болгария.

«Все они двигаются по тем же траекториям. Если мы посмотрим, где находится Румыния – она просто на 10 лет отстает от Чехии. А Болгария и Сербия отстают еще на 5 лет. Может быть, если пройдет 10 лет развития, они догонят Францию», – уверен Олег Ицхоки.

Он подчеркнул, что для истории мировой экономики переход из развивающихся стран в развитые – это уникальное явление. Из крупных стран такой скачок удалось сделать лишь Южной Корее. Сейчас целый регион благодаря западноевропейскому институциональному притяжению может повторить подобное «экономическое чудо».

У Украины и Беларуси, и даже у России после выхода из Советского союза должен был быть похожий путь развития. Однако сегодня эти страны имеют весьма призрачные шансы догнать западных соседей.

Экономист обратил внимание, что Румыния уже обогнала Россию по ВВП на душу населения. В Румынии в 2020 году на душу населения приходилось 12,9 тысяч долларов, в России – 10,1 тысячи, в Беларуси – 6,4 тысячи долларов. Что уж говорить про Чехию?

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