Великобритания объявила новый пакет санкций против России и Беларуси на сумму 1,7 млрд фунтов стерлингов, который касается торговли, сообщают ведущие украинские СМИ.

Как отмечают в британском правительстве, этот пакет санкций «имеет цель еще больше ослабить военную машину Путина».

«Это приведет к тому, что общая стоимость товаров, которые подверглись полностью или частично импортно-экспортным санкциям после начала незаконного вторжения России в Украину, превысит 4 миллиарда фунтов стерлингов», – отмечается в официальном правительственном сообщении. Что касается пошлины, то она будет повышена на 35%.

Напомним, новые импортные пошлины будут охватывать товары на сумму 1,4 миллиарда фунтов стерлингов, включая платину и палладий. Эта мера, по словам британских политиков, «помешает Путину финансировать свои военные усилия в Украине».

Увеличение пошлины связано с тем, что Россия является одной из ведущих стран-производителей платины и палладия, экспорт которых зависит от Великобритании.

Кроме прочего, санкции вносят запрет на экспорт в Россию некоторых химикатов, пластика, резины и техники общей стоимостью 250 миллионов фунтов.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»