На Байконуре задержали известного блогера Рича Бенджамина, который ведет канал Bald and bankrupt, и гражданку Беларуси Алину Зелупу. Об этом проинформировал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин .
Как уточняют некоторые российские СМИ, на канал блогера подписаны 3,5 миллиона человек. Последние его ролики посвящены Украине. Кроме этого, он выпустил несколько десятков видео про Беларусь, которые собрали многочисленные просмотры.
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