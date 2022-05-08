На Байконуре задержали известного блогера Рича Бенджамина, который ведет канал Bald and bankrupt, и гражданку Беларуси Алину Зелупу. Об этом проинформировал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин .

«В 18.10 (по московскому времени) с Космического центра «Южный» (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112, где расположен принадлежащий казахстанцам комплекс «Буран», гражданина Великобритании Рича Бенджамина и гражданки Беларуси Алины Зелупы. Сейчас оба находятся в УВД города Байконур. Ведутся следственные действия», — пояснил он. Речь идет об «организации противоправных действий».

Как уточняют некоторые российские СМИ, на канал блогера подписаны 3,5 миллиона человек. Последние его ролики посвящены Украине. Кроме этого, он выпустил несколько десятков видео про Беларусь, которые собрали многочисленные просмотры.

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