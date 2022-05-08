Медицинские власти Великобритании обнаружили заражение человека редким инфекционным заболеванием оспой обезьян. Об этом сообщило Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA).

“UKHSA может подтвердить, что у человека в Англии диагностирована оспа обезьян”, – говорится в сообщении.

Инфицированный недавно посетил Нигерию. Власти предполагают, что он мог там заразиться этим вирусом.

Сейчас инфицированный получает медицинскую помощь в лондонской больнице. Эксперты UKHSA свяжутся с людьми, которые могли находиться в контакте с ним, добавили в структуре.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что оспа обезьян является редким вирусным зоонозным заболеванием, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами.

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