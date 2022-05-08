Удивительный факт: по-прежнему не сообщается о том, сколько пенсионеров насчитывается в Беларуси. Во всяком случае, Белстат не обнародовал эту информацию в уже опубликованном справочнике “Беларусь в цифрах”. Надо отметить, что раньше сведения о гражданах страны пенсионного возраста не относились к секретной информации. Более того, во все предыдущие годы они были размещены в открытом доступе. Впервые данные “засекретили” в 2021году. По всей вероятности, этому предшествовала информация о заметном сокращении численности пенсионеров.

Из ежегодного справочника «Беларусь в цифрах» без проблем можно было узнать среди прочего, сколько в стране насчитывается пенсионеров. К примеру, на конец 2020 года их насчитывалось 2 миллиона 486 тысяч человек. Также в справочнике размещались, к примеру, данные о том, как отличается число получателей пенсий по возрасту, инвалидности, по потере кормильца, за выслугу лет, а также социальных. Кроме этого, была информация по числу работающих пенсионеров.

В этом году Белстат не опубликовал такие данные в своих справочных документах ни в целом по стране, ни по регионам.

Что предшествовало «засекречиванию»?

К примеру, на начало ноября 2021 года в Беларуси по официальной статистике насчитывалось 2 миллиона 422,2 тысячи пенсионеров. Примечательно, что эта цифра была такой же и на начало октября. За сентябрь и август пенсионеров стало на 32,3 тысячи меньше.

К примеру, Минск за январь-август прошлого года потерял около 8,5 тысяч пенсионеров. Начиная с декабря 2021 года, комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома перестал публиковать эту статистику.

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