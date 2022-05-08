Согласно новой утечке, у пользователей платной версии Telegram, которая называется Premium, появится специальный маркер рядом с именем, который будет подчеркивать особый статус владельца аккаунта. Эта и другая новая информация о платных функциях мессенджера появилась в Telegram-канале Telegram Info, на который подписано более 55 000 человек.

Кроме эксклюзивных бейджей, подписчики Telegram Premium получат расширенный набор реакций (смайликов, которыми можно отметить понравившийся пост или сообщение), а также доступ к полноэкранному окну выбора стикеров.

Косметические нововведения – не единственные особенности, которыми обзаведутся платные пользователи Telegram. Например, у них со 100 до 200 увеличится количество чатов, которые можно добавлять в папку. А лимит самих папок расширится с 10 до 20. Вместе с тем с 5 до 10 увеличится количество закрепляемых диалогов. Общее число каналов и супергрупп, на которые можно подписаться, вырастет с 500 до 1000.

Администраторы групп и чатов также получат больше возможностей. Например, они смогут создавать до 20 публичных ссылок на свои ресурсы, вместо 10, которые доступны обычным пользователям. Также они смогут иметь до 10 избранных стикеров вместо 5.

Автор Telegram Info считает, что это неполный список нововведений, которые откроются обладателям Telegram Premium. По его словам, Telegram тестирует и другие дополнительные опции, но известно о них станет позже.

Дата релиза Telegram Premium по-прежнему не раскрывается.

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