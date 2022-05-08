Недавно в Китае прошел очередной национальный день космонавтики. Праздник был учрежден в 2016 году. В ходе очередного мероприятия в Космическом управлении Китая (CNSA) стали известны подробности о том, чем местные ученые будут заниматься в космической отрасли в ближайшие годы. Самая главная новость заключается в том, что Китай хочет построить вокруг Луны спутниковую систему для поддержания связи с Землей и навигации по поверхности земного спутника. Представители космического управления предложили участвовать в создании навигационной системы и другим странам, потому что через несколько десятков лет космонавты и астронавты явно будут много времени проводить на Луне, пишет научный портал hi-news.ru.

О намерении создать систему спутниковой навигации на Луне сообщил заместитель директора Космического управления Китая У Яньхуа (Wu Yanhua). По его словам, запуск первых спутников может быть осуществлен уже в 2023 или 2024 году. Процесс может пойти быстрее, если в создании системы примут участие другие страны — она наверняка понадобится будущим колонизаторам и исследователям Луны. Других подробностей о разрабатываемой системе представитель CNSA не раскрыл.

На данный момент главной задачей китайских исследователей является установка роботизированной станции на Южном полюсе Луны. В период между 2023 и 2024 годами они хотят отправить на Луну еще пару исследовательских аппаратов, «Чанъэ-6» и «Чанъэ-7».

Первый этап программы успешно завершен, потому что исследовательские аппараты «Чанъэ-1» и «Чанъэ-2» без особых проблем облетели Луну и создали подробную карту ее поверхности. В рамках второго этапа китайские ученые успешно посадили аппарат «Чанъэ-3» с луноходами «Юйту» и «Чанъэ-4». На четвертом этапе были использованы аппараты «Чанъэ-5Т1» и «Чанъэ-5» — первый выполнил задачу разведчика, а второй собрал лунный грунт и доставил его на Землю 16 декабря 2020 года.

Считается, что в первую очередь новая система связи понадобится для запуска космических аппаратов «Чанъэ-6» и «Чанъэ-7», которые не только дополнительно изучат поверхность Луны, но и привезут на Землю образцы грунта. Вместе с ними на спутник будут отправлены посадочный модуль, вездеход и небольшой робот для проверки затененных областей кратеров на наличие воды или хотя бы льда. Каждый из этих аппаратов будет нуждаться в надежной связи с Землей, поэтому китайские ученые и могут хотеть отправить первые компоненты системы спутниковой связи в 2023 или 2024 году.

Важно отметить, что у Китая уже есть один спутник-ретранслятор, который обеспечивает связь с посадочным модулем «Чанъэ-4» и луноходом «Юйту-2». Последний часто обнаруживает на поверхности Луны странные объекты — навскидку сразу же вспоминается загадочный монолит, тайна которого уже раскрыта. Также луноход обнаружил на Луне стеклянные шарики, которые образовались в результате сильного нагрева содержащихся в лунном грунте минералов.

Вообще, у Китая очень большие планы, которые касаются покорения космоса. В конце 2021 года стало известно, что страна намерена обогнать США в плане покорения Марса — в рамках программы Space Race 2.0, первые уроженцы Китая могут полететь на планету уже в 2033 году.

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