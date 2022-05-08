HR-менеджерам грозит потеря рабочих мест, уверен основатель компании по оцифровке данных «Биорг» Георгий Зуев. Он утверждает, что новая система на базе ИИ упростит людям трудоустройство. Бизнес смотрит на эту идею позитивно, но с долей скептицизма. О том, как внедрение информационных технологи может изменить работу кадровых служб, пишет «Газета.Ru».

Кадровик с искусственным интеллектом

По утверждению ученого, в будущем технологии автоматического распознавания документов на основе искусственного интеллекта заменят людей, деятельность которых не требует специальной квалификации.

«Под угрозой в первую очередь HR-менеджеры, которые преимущественно заняты переносом данных из печатных документов сотрудников в информационную систему работодателя», — отметил он.

Зуев уверен, что эту работу легко может выполнить сервис распознавания и анализа. По утверждениям главы «Биорга», нейросети гораздо лучше справляются с рутинными задачами нежели человек, так как искусственный интеллект не устает, не делает перерывов, не допускает ошибок и опечаток.

Он предлагает ввести новую систему, под названием Beorg Smart Vision, в которой потенциальные работники будут подавать заявление на работу онлайн.

«Кандидат просто отсканирует QR-код, перейдет по ссылке на страницу работодателя, сфотографирует и загрузит свои документы через наше облако, интегрированное с информационной системой компании», — рассказал Зуев.

По итогам этих действий в системе компании автоматически появится заполненная карточка кандидата на работу.

«Оформление занимает пять минут, при этом сотруднику не надо ехать в офис компании с документами, вместо этого он ответит по телефону на уточняющие вопросы и сразу может прибыть на рабочее место», — добавил Зуев.

В первую очередь новой системой могут заинтересоваться магазины, точки общепита, аптеки и салоны связи, уверен он.

«Продавцы, складские работники, сотрудники производства, курьеры, водители, строители — на многие рядовые позиции оформляться станет проще через технологии искусственного интеллекта», — пояснил Георгий Зуев.

К слову, по данным Росстата, в России в 2021 году работало более 817 тысяч розничных торговых точек. В случае, если каждая точка ищет всего одного продавца и одного грузчика в год, то это в сумме – 1,5 миллиона человек.

Зуев оценил, что привлечение одного сотрудника в среднем стоит пять тысяч рублей. В результате компании тратят на привлечение новых сотрудников минимум 7,5 миллиардов рублей в год.

«Применение облачного сервиса способно сократить стоимость привлечения и оформления человека до одной тысячи рублей и даже менее, что даст существенную экономию и избавит от ненужной логистики», — заверил Зуев.

В пример он привел то, как система компании «Биорг» ускорила прием на работу в сети из более чем двух тысяч аптек в разных регионах России. Время обработки документов для трудоустройства сократилось с 40 до 10 минут.

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