В Беларуси больше 630 организаций и индивидуальных предпринимателей на начало апреля задолжали взносы в бюджет ФСЗН. Среди должников значатся в том числе строительные компании, автозавод, футбольный клуб, мясокомбинат, турфирма. Чиновникам до сих пор не удается решить проблему со страховыми взносами в ФСЗН. Работники теряют часть трудового стажа из-за долгов нанимателей.

Число должников по страховым взносам в ФСЗН на начало апреля отличалось по регионам. В Минской области их насчитывалось 172, Брестской — 109, Витебской — 79, Могилевской — 76, Гродненской — 24, Гомельской — 23, а в Минске — 156. Надо отметить, что среди должников хватает строительных компаний, но не только их.

В списке оказалась белорусско-британская компания «Юнисон», расположенная в Минском районе. Предприятие было основано еще в 1996 году как белорусско-британское совместное предприятие Ford Union. В 2000 году было преобразовано в «Юнисон». Предприятие занималось сборкой ряда автомобильных марок, включая Ford, KIA, Samand. В 2020 году на заводе запустили производство китайских автомобилей Changan, но в октябре 2021-го их сборку приостановили.

Что касается Минска, то тут задолжали в ФСЗН на начало апреля турфирма «Натаян тур», «Трикотажная фабрика «Ареола», автошкола «Элегия», «Минскводстрой». При этом в ФСЗН не уточняют, какой была сумма общей задолженности по страховым взносам на 1 апреля.

Чем грозит работникам задолженность нанимателя перед ФСЗН

Если организации и ИП не погасят просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь пострадают работники, потому что трудовой стаж засчитывается только при уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

Напомним, что на начало 2020 года в «пенсионную ловушку» попали почти 50 тысяч работников. У них из-за неуплаты взносов в бюджет ФСЗН не формируется страховой стаж за периоды фактически отработанного ими времени. Речь идет об организациях, которые работают в обычных условиях, ликвидируемые в общегражданском порядке и признанные банкротами.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»